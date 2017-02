Legendaarne multikasari "South Park" on tuntud selle poolest, et ei kohku mitte kellegi ega millegi parodeerimise ees. Nalja visati ka USA presidendivalimiste üle, parodeeriti ka kandidaati Hillary Clintonit, aga miks mitte Donald Trumpi?

Trumpi üle pole sarjas otsese karakterina nalja tehtud, küll aga kaudselt karakteri Mr. Garrisoni näol, keda on nähtud muutumaks üsnagi USA uue liidri sarnaseks.

Mr. Garrison Trumpina (YouTube)

"South Parki" loojad Trey Parker ja Matt Stone on selgitanud, miks nad on otsustanud Trumpi mitte otseselt parodeerida. Parker rääkis telekanalile ABC Australia:

"Seda on raske teha, sest satiirist on saanud mingit sorti reaalsus – selle üle on väga raske nalja teha! Me oleme tõesti väga üritanud nalja visata selle üle, mis on "South Parki" viimases hooajas juhtunud, aga väga raske on samas vaimus jätkata. See mis päriselt on juhtumas, on palju naljakam, kui miski, mille peale me ise suudaks tulla. Seega me otsustasime taanduda, et neil enda komöödiat teha ja meil enda oma," sõnas ta.

Parker lisas, et nad ei tahtnud Trumpile headmeelt teha, teda presidendina sarjas kujutades. "Me mõtlesime, et käigu ta ka p***e, me ei taha talle sellist rahuldust pakkuda," sõnas ta.