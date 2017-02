Ei ole Kylie Minogue’il armuõnne: Austraalia superstaar plaanis abielluda, kuid nüüd jääb tal üle vaid pisaraid pühkida.

Vaid mõni päev tagasi rääkis 48aastane lauljanna teleintervjuus, et võtab abiellumisel oma peigmehe Joshua Sasse’i nime. Nende armulugu oli kiire ja tuline ning jõudis peagi kihlasõrmuse sõrme libistamiseni.

Nüüd aga viskas staar endast ligi 20 aastat noorema briti näitleja nende ühisest kodust välja ning katkestas kihluse. Daily Maili andmeil on kõige kurja juur 34aastane hispaania näitlejanna Marta Milans, kellega Joshual olevat kahtlaselt soojad suhted tekkinud.

Paparatso tabas Minogue’i täiesti äranutetud näoga. “Kylie on omadega täiesti läbi, tema süda on murtud,” räägib lehe allikas. “Ta tõesti uskus, et Joshua on see ainus ja õige. Aga ta ei usalda teda enam.”