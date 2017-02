"Täna sain teada, et kohustuslikus eKoolis on muudatus – selle järjekordsed lapsevanemale vajalikud funktsioonid on muutunud tasuliseks. Kui ma isegi sellise asja nagu kontrolltöö hinnete statistika teada saamise eest pean nüüd maksma hakkama, siis ma isegi ei taha teada, mille eest nad järgmisena tasu nõuavad," kirjutab koolilapse ema.

"Ma jumala hea meelega loobuks üldse sellest eKoolist. Ma ei taha seda kasutada, aga kuna see on kooli poolt kohustuslikuks tehtud, siis ei jää ju muud üle. Lapsevanemad peavad olema kursis oma laste hinnete ja käitumisega, õpetajad kirjutavad sinna teateid ja märgivad üles, mida vaja järgmiseks päevaks kooli kaasa võtta on," lisas ta.

