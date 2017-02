Kütuseaktsiisi tõus on diislikütuse hinnavahe lõunanaabri Lätiga käristanud veerandi euroni ning suurima paagiga rekad võivad meie lõunapiiri taga tankides korraga kokku hoida enam kui meie keskmise pensioni.

Kui Eestis maksab diislikütuse liiter tanklas 1,224 eurot, siis Lätis rekkajuhtide sõnul 25 senti vähem. Arvestades, et reka paaki saab olenevalt autost mahutada kuni 1500 liitrit kütust, säästab Lätis tankimisega maksimaalselt 375 eurot. Seda on rohkem kui Eesti keskmine pension, mis statistikaameti andmetel oli mullu kolmandas kvartalis 345 eurot.

Hinnavahe on selline, et toimetuseni jõudnud vihjete kohaselt on veofirmad andnud juhtidele käsu Lätis tankida.

