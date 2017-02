Jaanuaris Trumpi valitsuse ÜRO suursaadikuks kinnitatud Nikki Haley esines eile esimest korda ÜRO julgeolekunõukogu ees. Endine Lõuna-Carolina kuberner kinnitas, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid jäävad paika niikaua, kuni Ukrainale kuuluv Krimmi poolsaar on annekteeritud, vahendas CNN.

ÜRO julgeolekunõukogu kogunes erakorraliselt arutama Ida-Ukrainas toimuvat. Avdijivka linna ümbruses on puhkenud ägedad lahingud.

"USA kutsub Venemaad jätkuvalt üles lõpetama Krimmi okupeerimine. Krimm on Ukraina osa," ütles Haley ja kutsus Venemaad üles Ukrainas toimuvale kiiret lahendust leidma ning Minski relvarahuleppeid täitma.

Poliitikavaatlejad märkisid Haley avalduste teravust, võrreldes sellega, kuidas Donald Trump on seni Venemaast rääkinud. Trump on vihjanud, et Vene-vastased sanktsioonid võidakse lõpetada, kui venelased terrorismivastast võitlust toetavad.

Vene suursaadik ÜROs Vitali Tšurkin süüdistas pingete tekkimises Ukrainat. Tšurkin kinnitas, et Haley sõnavõtt polnud ootamatu, kuid selles võis tabada mõningast toonimuutust, mis võib viia konstruktiivsete lahendusteni.