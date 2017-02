Lõuna-Koreas visiidil viibiv USA kaitseminister James Mattis rõhutas, et kui Põhja-Korea peaks kasutama, antakse sellele kiire ja tõhus vastulöök, vahendas BBC.

Mattise sõnul on jõus USA plaan asuda sel aastal Lõuna-Koreasse raketikaitsesüsteemi paigaldama.

Põhja-Korea raketikatsetused ja soov tuumarelva omada tekitab Korea poolsaarel ärevust. Lõuna-Kores ja Jaapanis on umbes 28 000 USA sõdurit. Korealased tasuvad selle eest USAle aastas ligikaudu 900 miljonit dollarit. President Donald Trump avaldas oma kampaania ajal arvamust, et nii Jaapan kui Lõuna-Korea peaksid USAle rohkem maksma.

USA kaitseminister James Mattis ja tema Lõuna-Korea ametivend Han Min-Koo (STRINGER)

USA kaitseministeeriumi teatel on Mattise visiidi eesmärgiks kinnitada, et USA soov oma liitlasi kaitsta on raudkindel. "Iga rünnaku USA või tema liitlaste vastu lüüakse tagasi ja tuumarelvade kasutajale antakse tõhus vastulöök," kinnitas Mattis, kes sõidab täna edasi Jaapanisse, kus asub püsivalt ligemale 50 000 USA sõdurit.