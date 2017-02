President Kersti Kaljulaidi sõnul võiks hariduspoliitika lähiaastate üheks ülesandeks olla vene õppekeelega koolide tõeline hõlmamine Eesti ühtluskooli mõjuruumi ning venekeelsete noorte võimestamine läbi hariduse.

Sealjuures leidis president Kaljulaid, et keeli tuleks õpetada juba lasteaialastele: “On tohutu lapse aja ja ressursi raiskamine, kui me ei õpeta talle lasteaias selgeks veel ühte keelt. Vene laste puhul peaks selleks olema eesti keel, aga ka eesti laps võiks tegelikult lasteaiast saada kaasa selle hindamatu varanduse – teise keele. Olgu see siis inglise, vene või saksa keel," sõnas Kaljulaid.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.