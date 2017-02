USA esileedi Melania Trumpist 1990. aastatel tehtud alastifotod on paisatud avalikkuse ette.

Melania Trump ei ole kaugeltki esimene Valge maja perenaine, kes on modellina töötanud. Ka Betty Ford ja Pat Nixon olid modellid. Vahe on selles, et Melania Trump on neist ainsana poseerinud alasti ning erootilistel fotodel. Mõnedel kaisutab ta voodis teist naist.

Melania Trump modellina 1990. aastatel. (Ale de Basseville / Splash News / Vida Press)

Fotod on tehtud New Yorgis 1995. aastal – kolm aastat enne Donald Trumpiga kohtumist. 1996. aasta jaanuaris avaldati need Prantsuse meesteajakirjas Max Magazine. Teiseks modelliks oli Skandinaaviast pärit Emma Ericsson.