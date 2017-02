Ilmateenistuse teatel kandub reedel Venemaa kohal oleva kõrgrõhuala lääneserva mööda piki Läänemerd põhja poole võrdlemisi soe õhumass. Eesti kohal jääb taevas pilvedega kaetuks. Kohati sajab nõrka lund ja lörtsi, saartel võib ka vihma tibutada. Valitseb libeduseoht.

Ööl vastu reedet on peamiselt pilves ilm. Kohati võib sadada vähest lund ja olla udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1..-6°C.

Päevalgi on pilves ning sajab kohati vähest lund ja lörtsi, rannikul võib vihmagi tibutada. On jäiteoht. Tuul puhub lõunast 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3..+1°C.