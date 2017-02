"Kus see linnavalitsus siis ometi on?" pöörab Elle Lees oma uuriva pilgu kõrgelt Poska hauakünkalt üle Siselinna kalmistu. "Kell on juba ammu pool läbi! Hakkame peale!" Rivi mälestajaid noogutab.

Ammu pool läbi tähendab seda, et kell on saanud 10.35 ja Tallinna linnavalitsuse delegatsioonist pole õhkagi. Lipuvaht on valvel. Prouad sätivad kenasti joonele ritta ja vabadusvõitlejad hoiavad lillekimpu. "Kaks tükki on juba olemas," uurivad prouad varem pandud pärgi. Linnavalitsuse oma nende hulgas pole.

Tarmo-Andre Elvisto Jaan Poska mälestusfondist meenutab Poska kalmul käimise kombe taastamist. "Au Jaan Poskale, Eesti riigi arhitektile, Tartu rahu autorile!"

Peeter Järvelaid märgib, et Poska teened on tänases üleilmses kontekstis eriti olulised.