Vähiravifond "Kingitud elu" on kogunud kolme aastaga annetusi üle 1,6 miljoni euro, kuid fondi juht Toivo Tänavsuu ütleb, et see on alles algus. Sest selle aja jooksul on iga eestlane fondi panustanud keskmiselt ainult ühe euro.

Kolm aastat tagasi kutsus Toivo Tänavsuu ajakirjanikud haigekassa saali, et esitleda vastloodud fondi.

RISKIVABA: Toivo Tänavsuu lubab riigi toeta jäetud vähihaigeid aidata nii kaua kuni meditsiinisüsteem seda teha ei jaksa. (Martin Ahven)

Tema ema Hille oli selleks ajaks saanud tänu headele inimestele lisapäevi juba ligi aasta, mille jooksul täitusid järjepanu tema väikesed unistused. Haigus küll taganes, aga ei kadunud.

Kohe saab sellest päevast juba kolm aastat täis.