Trahh! – raksatas eile päise päeva ajal Tallinnas Rotermanni keskuses lask otsekui kaja ärevatest 90ndatest. Tulistamises sai üks mees jalga haavata. Laskjal õnnestus põgeneda.

Veidi enne kella 14 päeval sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas Roseni tänava hotellis Metropol oli kuulda laske ja üks hotellis viibinud 45aastane mees on saanud jalga haavata. "Praegu arvame, et tegu oli omavahelise arveteklaarimisega. Politseile on juba teada võimalik kahtlustatavate ring," ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask eile õhtul. "Esimene versioon on, ethaavatasaanu ja kallaletungija tundsid üksteist ning tegu ei olnud juhusliku kuriteoga," lisas Põhja prefektuuri kriminaal­büroo juht Urmet Tambre.

Võimalik tulistaja, 50. aastates kiilaspäine mees, kellel olid jalas hallid püksid, musta värvi jope ja peas tume müts, lahkus politsei andmetel sündmuskohalt tõenäoliselt koos kahe teise mehega Roseni tänavalt Narva maantee poole. Ühel neist oli seljas pruun nahktagi, teisel must poolmantel.

"Politsei kammib praegu linna läbi ja isiku tabamiseks on kaasatud suured politseijõud," kinnitas politsei välijuht Artur Gelvei.