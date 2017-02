"Seitsmeste stuudios" oli täna külas Põhja prefekt Kristian Jaani, kes rääkis täna keskpäeval Rotermanni kvartalis toimunud tulistamisest. Kas inimestel on põhjust karta? Jaani sõnul oli tänane juhtum ebanormaalne ning politsei pingutab iga päev selle nimel, et selliseid intsidente ei juhtuks ning antud juhtumit võetakse väga tõsiselt. “Üldse nii tõsiselt kui tõsiselt suhtuda saab. Ei ole üldse normaalne, kui Tallinna kesklinnas paugub püstol, siis see on väga suur jama, politseinikud pingutavad iga päev, et selliseid asju ei juhtuks,” sõnas ta. Kuid inimestel paanikaks Jaani sõnul antud juhtumi valguses põhjust ei ole. "Kindlasti ei ole. Ka see konkreetne juhtum, mis täna juhtus, leidis aset tuttavate inimeste vahel, kurjategijate omavaheline arveteklaarimine, mis algas kaklusega ja lõppes sellega, et üks inimene kasutas relva," selgitas ta.

Jaani sõnul on kahtlusaluste ring teada ning on vaid aja küsimus, kuni süüdlane tabatakse. "Väga aktiivsed tegevused praegu käivad, meil on väga palju videomaterjali läbi vaadatud, meil on tunnistajad läbi kuulatud ja veel kuulata," rääkis ta.