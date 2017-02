TV3 uudistesaate siresäärsed ankrud Ingrid Teesalu ja Keili Sükijainen on sattunud karmi kriitikarahe alla. Nimelt pole paljudele televaatajatele sugugi meele järele see, et noored naised julgelt oma sääri otse-eetris paljastavad.

TV3 uuenenud uudistesaate formaadis saavad vaatajad senisest selgema ülevaate sellest, mida saatejuhid siis õigupoolest seljas kannavad. Kui kunagi paljastasid ETV uudistelugejad, et tegelikult alumine pool pole neil sugugi nii viks ja viisakas kui ülemine, mis teleekraanilt paistab, siis TV3 vaataja saab kohe algul saatejuhtidest täieliku ülevaate ja varjata pole midagi.

KAS LIIGA PALJASTAV? TV3 uudistesaate naisankrute riietus on tekitanud arutelu, kas nende kleitide pikkus jääb ikka maitsekuse piiridesse. (TV3)

Nüüd on aga paljudel vaatajatel saanud villand ja nad pahandavad, et noored naissaatejuhid näevad välja kõike muud kui korrektsed.

Perekooli foorumis on arutelu naissaatejuhtide riietuse läinud nii tuliseks, et osa saate vaatajaid nimetab naisi ilustamata hoopis prostituutideks.