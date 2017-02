Dirigent Veronika Portsmuthi ja brändistrateeg Ants Lusti perre kolmekuningapäeval sündinud pisipoeg sai pärast pikka vaagimist kolm nime.

Nädala eest sõnas Ants rõõmsalt, et pinev nimeotsing alles käib ja eesmärk kolmekuningapäeval sündinud pojale õige nimi leida on seatud uue nädala lõpuks. Ent nüüd on nimesaaga leidnud lõpu.

"Kui inimene sünnib kolmekuningapäeval, siis peaks see kuidagi ka nimes kajastuma." (Sigrid Peterson)

"Suur töö on tehtud ja konsensusest (põhjamaiselt) pakatav nimi on uuel ilmakodanikul nüüd olemas – Leif Erik Johann Lusti," teatab Ants.

"Protsess kujutas endast kultuurikihtidest läbikaevamist. Loodetavasti on tal suured avastused ees, nagu nimest võib välja lugeda," sõnab uhke isa.