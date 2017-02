Tänases saates “Tund tähega” oli saate staariks laulja ja “Padjaklubi” näitleja Kristel Aaslaid. Noored fännid küsisid Aaslaiult igasugu erinevaid, tõsisemaid ja naljakamaid küsimusi, kuid ühe küsimuse vastuses koorus välja ka see, et Aaslaiu ema oli algselt täiesti selle vastu, et ta tütar Mišat mängiks! Üks noor fänn küsis Aaslaiult, et mis tunded ja mõtted teda valdasid, kui ta sai teada, et esimene stseen, mida “Padjaklubis” Mišana tegema peab, on palja tagumiku hööritamine kaamera ees. Aaslaiu sõnul ta rollist midagi sellist ei oodanud ning seetõttu sarja filmimist ka pikisilmi ei oodanud. “Ei olnud nagu seda, et tahaks juba tööle minna, sest see (tagumiustseen - toim.) on esimene asi, mis ma teen. Täiega kartsin, aga samas mõtlesin, et kunsti nimel, sest see on kõrgem kunst mida me “Padjaklubis” teeme!” naeris Aaslaid. Kristel Aaslaiu esimene kaader sarjas Mišana. (kuvatõmmis sarjast "Padjaklubi")

Aaslaiu ema reaktsioon, kes Saaremaal kooliõpetajana töötab, oli aga hoopiski negatiivne. “Kui sain stsenaariumi kätte ja emale seda lugesin, kuidas minu tegelaskuju siis Eesti rahvale tutvustatakse, see sama tagumik poolpaljas otse kaamerasse, mu ema ütles, et lolliks oled läinud?! Kuhugi sa ei lähe, mis sari, ei hakka niimoodi tegema, mitte ühtegi sarja ei tee!” Kuid Kristel rahustas ema sellega, et küllap ei pea ikka taguots täiesti paljas olema. “Ma mõtlesin, et kammoon, nad ei tee ju niimoodi! Ja siis sain poole peale need püksid tõmmata vähemalt!” naeris näitlejanna, tõdedes, et tegelikult oli tegu ikkagi millegi hästi ägeda algusega ning tal on tagantjärgi väga hea meel, et see juhtus. Kristel Aaslaid "Padjaklubi" Mišana. (kuvatõmmis)

Padjaklubi Miša rolli sai Aaslaid tänu sarja tootjate pakkumisele. “Kunagi mängisin saatuse tahtel sarjas “Ment” ja siis seal ma olin selline akadeemiast tulnud noor politseinik, kes oli selline natuke nagu Miša aga hästi range, selline reeglid on reeglid tüüpi. Kui “Ment” sai läbi hakati uut sarja tegema mille nimi on “Padjaklubi” ja siis helistati mulle: "Tervist, Kristel, meil on siin üks uus sari tulemas, põhimõtteliselt on neli tsikki, selline malbe maatüdruk, linnatibi ja siis selline poisslaps Juula, selline joob õlut, krooksub ja peeretab.” Ma ütlesin stopp, sa tahad et ma seda viimast mängiks, jah? Ja kuna see mõte tundus nii äge, selline väljakutse, siis mõtlesin, et proovin ära, ja toimib! Mul on hea meel, et ma selle vastu võtsin!” jutustas Aaslaid. Unistuste rolliks peab Aaslaid aga midagi sellist nagu Tomb Raideri tegelaskuju.