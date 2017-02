Kui äsja valminud lemmikroal on juures täiesti võõras maik, ehkki toit sai tehtud värskest kraamist ja ka kokkamise käigus ei saanud justkui miski valesti minna, võib põhjus olla hoopis nõudepesus.

Nõudepesemine näib küll sellise kodutööna, millega saab hakkama igaüks, aga üht-teist tuleb sedagi tehes teada, märgib Good Housekeeping – muidu võib juhtuda, et veidra maitsega toit rikub piduliku õhtusöögi või perelõuna.

Liiga palju pesuvahendit

Käsitsi nõusid küürides on oht, et kui uhad pesuvahendit ülearu heldel käel ja pole loputades piisavalt hoolikas, võib see pestud nõudele oma jälje jätta.