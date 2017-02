President Kersti Kaljulaid ütles täna Tartu rahu 97. aastapäevale pühendatud vastuvõtul Estonia kontserdisaalis, et meie saatus on kaitsta turvalisust. Mille eest, mille vastu ja mil moel, selgub igal hommikul uuesti.

Riigipea sõnul ei olnud Tartu rahu sõlmimine 97 aastat tagasi kuidagi iseenesestmõistetav asjade käik. "Ent võimalus saada oma riigile sünnitunnistus, nagu on öelnud president Meri, oli realistlik ja ahvatlev. See vääris riskimist. Meie diplomaadid otsustasid võtta riski ja vastutuse minna ja kasutada ära see võimalus,“ ütles riigipea ning lisas, et rahulepingu sõlmimine Venemaaga oli vaieldamatult üks Eesti diplomaatia kaalukamaid saavutusi. "Hea tulemus ei olnud garanteeritud, kuid sihikindlus viis tulemuseni.“

Riigipea sõnul on ka täna rahvusvaheline olukord muutlik ning me peame olema valmis selleks, et praeguse diplomaatide põlvkonna pärisosaks on pidev operatiivtöö. "Ootamatud arengud on kujunemas normiks. Koostöö on asendumas vastasseisuga, avatus suletumaga ning sildade asemele on astumas seinad. Peame nende muutustega kohanema. Peame olema sama nobedad ja paindlikud kui Tartu rahu sõlmimise aastail või iseseisvuse taastamise aastail ning sellele järgneval NATOsse ja Euroopa Liitu pürgimise perioodil,“ sõnas president Kaljulaid.

Oma kõnes tõi Vabariigi President välja, et viimasel ajal räägitakse taas väga palju julgeolekust. "Tegelikult peaksime rääkima rohkem rahust. Meie liitlased ei tule Eestisse seoses kõrgendatud vajadusega valmistuda sõjaks, vaid tegelikult selleks, et rahu Euroopas oleks tagatud. Balti riigid ja põhjamaad peavad koos murdma müüdi, et Balti mere piirkond on praegu kuidagi rohkem ohustatud kui näiteks Lääne-Berliin külma sõja ajal. Rahu tulebki kaitsta ja kinnistada iga päev. Seda ei ole kunagi saanud teha sõnadega, ikka ainult varustuse ja vägedega,“ meenutas riigipea.

