Täna õhtul tekkis rike pankade kaardikeskuse Nets Estonia süsteemis ning häiritud oli pankade sularahaautomaatide ja makseterminalide töö.

"Häire on tingitud pankadevahelist kaardimakset pakkuva kolmanda osapoole Nets Estonia tõttu," ütles Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask Õhtulehe veebitoimetusele õhtul kella kaheksa ajal. Siilivask ütles, et tema sai kaardimaksete häirest teada umbes kella 19.30 ajal. "See on keskuse-poolne probleem," kinnitas pangaesindaja.

Nets Estonia teatas õhtul kella poole kümne paiku, et täna esines ajavahemikul kella 18.58st kuni 20.01ni probleeme kaardimaksetes pankadevahelises ristkasutuse süsteemis ja Nets Estonia poolt hallatavates makseterminalides, mis olid tingitud andmebaasi tõrgetest. "Probleemid lahendati kell 20.01," teatas Olev Gudovski Nets Estonia AS monitooringust pressiteate vahendusel.

Nets Estonia vabandab kaasnenud ebamugavuste pärast.