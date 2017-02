Venemaa opositsiooniaktivist, ajakirjanik Vladimir Kara-Murza toimetati haiglasse seoses elundipuudulikkusega. Kaks aastat tagasi oli ajakirjanik surmasuus ning kahtlustati mürgitamist.

Demokraatia eest võitlevas rühmitises Open Russia töötav Kara-Murza haigestus täna varahommikul. Tema abikaasa ütles BBCle, et mees viidi haiglas kunstlikku koomasse. 2015. aastal oli Vene opositsiooniaktivist neerupuudulikkuse tõttu samuti suremas. "See on samasugune kliiniline pilt [ nagu eelmine kord – toim],“ rääkis Jevgenia Kara-Murza.

Kolmapäeval oli ajakirjanik postitanud Facebooki teate oma sõbra Boris Nemtsovi mälestuseks, kes lasti maha Moskvas 2015. aasta veebruaris.

Moskva haigla peaarst, kes 2015. aastal Kara-Murzat ravis, ütles BBCle, et analüüsid viitasid antidepressantidele. Ta oletas, et ravim Citalopram, mida aktivist tarvitas, võis koguneda tema kehasse juhul, kui tal oli eelnevalt avastamata neeruprobleem. Eluohtlik reaktsioon võis meediku sõnul tekkida ka allergiavastasest antihistamiinist, mida Kara-Murza kasutas heinapalaviku vastu. Patsiendi isa aga lükkas selle teooria tagasi, öeldes, et ta ei usu, et kahjutu ninasprei võib vallandada n.-ö tuumaplahvatuse tema poja neerudes.