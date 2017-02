Kahtlase taustaga ettevõtja saatis ühe osaühingu nimel peaministrile ning kaitseministrile kirja, uurimaks, kas Vene Föderatsiooni relvajõudude Aleksandrovi-nimeline laulu- ja tantsuansambel võiks Eestis esineda. Kaitseminister Margus Tsahkna nimetab kollektiivi propagandarelvaks ning vastus on eitav. Jüri Saharovi (Parklinn Grupp OÜ) möönis kirjas, et johtuvalt ansambli militaarsest taustast pole selle esinemisi õnnestunud viimastel aastatel Eestis ja teistes Baltimaades korraldada. "Arvame, et NATO liikme ja Euroopa Liidu eesistujamaana on Eesti riigil piisavalt tasakaalukust, vältimaks oma otsustes eelarvamusi naaberrahva kultuuri esindavasse kollektiivi ning tarkust juhinduda eelkõige kaalutletud ja pädevast riigimehelikust analüüsist. Eesti iseseisvus püsib piisavalt tugevana ja vene ansambli artistid ning tehnilised töötajad ei kujuta sellele mingit ohtu." Kuigi varasemaltki on meedias välja toodud, et peamiselt lauldakse Punaarmee lugusid sügavast nõukogude ajast, toonitab Saharov, et vene autorite loomingu kõrval on repertuaaris maailma muusikaparemikku kuuluvad teosed. Saharov viitab ka hiljutisele tragöödiale - nimelt kukkus detsembri lõpus Musta merre lennuk ja katastroofis hukkus ka 64 selle ansambli liiget. Saharov ütleb, et õnnetus kinnitas veelkord, et Venemaa ametkonnad suhtuvad sageli oma ülesannetesse pealiskaudselt ega taga kodanike ohutust. Kolme aasta tagune kontsert Bosnia ja Hertsegoviinas. (Reuters)

Tsahkna: tüüpiline Venemaa kaitseministeeriumi propagandarelv

Kas see lause oli siiras või pigem propagandatrikk, et Eestisse pääseda? Kaitseminister Margus Tsahkna annab koori kohta selge hinnangu.

"Ühe osaühingu kiri peaministrile ja kaitseministrile ei saa olla ega ole ametlik taotlus välisriigi relvajõudude liikmete lubamiseks Eestisse, kuid võin kohe öelda, et ma ei anna Venemaa Föderatsiooni relvajõudude Aleksandrovi nimelisele laulu-ja tantsuansamblile luba Eestisse tulla. Vene sõdurid ei ole Eestisse oodatud." Tsahkna selgitab, et kollektiiv on tüüpiline Venemaa kaitseministeeriumi propagandarelv. "Paljude Eesti, aga ka Moldova, Gruusia, Ukraina ja Süüria inimeste jaoks on see Krimmi annekteerimist ülistav ansambel Putini valitsuse sõjalise agressiivsuse sümboliks. Eesti ei aktsepteeri Krimmi annekteerimist ega Venemaa osalemist sõjas Ukrainas ning seepärast ei ole võimalik ka Venemaa relvajõudude ansamblit Eestisse lubada."



Venemaa ja Eesti vaheline sõjaline koostöö on peatatud alates Krimmi annekteerimisest ja Venemaa sõjalisest tegevustest Ida-Ukrainas. Mainitud koor soovis Eestit väisata ka mullu, ent ka siis andis kaitseminister (toona Hannes Hanso) eitava vastuse.