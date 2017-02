Õhtuleht: Kuidas võidelda koolidesse imbuva pseudoteadusega, kui õpetajad kutsuvad kooli vandenõuteoreetikuid ja ülikoolid osalevad noortekonverentside korraldamisel, kus esinevad astroloog ja Eesti Arstide Liidust väljaheidetud arst?

Martin Vällik, MTÜ Eesti Skeptik asutaja: Selge on see, et ideedel on võimalik tänapäeval laialt levida ja seda mitmeid teid pidi. Ei pääse ideede paljususest ka kool, sest õpetajatel on paljudes küsimustes erinevad vaated, arusaamad ja teadmised, õpilased kajastavad koolis kodus käsitletud arusaamu, loetakse meediaväljaandeid jne. Loomulikult saab ja peab õpetaja õpilastes kujundama kriitilise meediatarbimise oskusi, et olla varustatud tööriistadega, millega 21. sajandil hakkama saada.

Ühiskond ja suhted selles muutuvad aina keerukamaks, kitsas spetsialiseerumine ja oma ala spetsialistide usaldamine on infoaegruumis möödapääsmatu, seda usaldust aga kipuvad kuritarvitama näivused ja tundmused. Vabad inimesed vabal maal võivad muidugi tunda, mida tahavad, aga kool, konverents, eriti need, mida maksumaksja rahast kinni makstakse, peaksid olema kohad, kuhu niisama igaüks oma tundmusi avalikul foorumil kuulutama ei pääse, väravas peab istuma terase pilguga valvur, kes seisab hea selle eest, et asutuse usaldusväärsust ei kuritarvitataks põhjendamatute ideede levitamisel.

Pseudoteaduste levikut saab takistada mitmel moel. Kui asutuse (kool, konverents, ülikool jne) väravavaht ei pea, siis igaüks meist saab pöörduda, pärida, küsida, pöörata tähelepanu, osundada, väljendada arvamust, nõuda asjaomastelt ja põhjendada, miks üks või teine esineja või teemakäsitlus ei sobi kokku nende väärtustega, mille eest see asutus on lubanud seista. Päristeadlasi tasub samuti kooli kutsuda, aga seda mitte niivõrd pseudoteaduste tõrjumiseks, vaid oma põnevate tegevuste tutvustamiseks, et inspireerida uusi põlvkondi teaduse teele asuma. Aga kui mõni umbluu hakkab ebaproportsionaalselt palju aega ja tähelepanu nõudma, siis üks konkreetne kriitiline analüüs ja arutelu võiksid abiks olla küll. Skeptik.ee-d on samuti kooli kutsutud ja arutelud on olnud huvitavad.