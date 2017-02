Küülik oli põhjus, miks auto oli katki. "See küülik oli seal närinud mõningaid juhtmeid ja see põhjustas selle, et auto armatuuris läks põlema mootoririkke tuli," selgitas esinduse töötaja Märt Mustmaa ning jagas seda ka oma Facebooki lehel.

Mustmaa sõnul oli autoomanik, kuuldes sellest, et auto on rikkis küüliku tõttu, šokis. “Eks ta ehmunud oli, ilmselt oleks minagi šokis kui eluslooma oma kapoti alt leiaks,” naeris Mustmaa.

Küülik on Mustmaa kodus puuris ning mees on siiski küüliku õigele omanikule tagastama, kui omanik välja peaks ilmuma. "Kui tuleb välja õige omanik, annaks selle küüliku talle hea meelega tagasi,” sõnas ta. Kuid Mustmaal ei oleks midagi ka selle vastu, kui küülik tema perekonda jääks. “Teine variant on see, et jätta endale. Põnnile sai niikuinii lubatud, et äkki võtame kevade poole küüliku," rääkis Mustmaa.

Mustmaa sõnul on mõned inimesed pärast Facebookis kuulutuse nägemist talle helistanud ning öelnud, et nad võtaksid küüliku heameelega endale, kuid oksjonile ta looma ei pane. “Kui õige omanik tuleb välja, siis saab ta igakell ta kätte, kui ei tule siis jääb ta sinna kus ta praegu on,” sõnas mees.

Mustmaa sõnul pole see küülik olnud esimene loom, kes kapoti all esindusse jõudnud. Mehe kolleegid on rääkinud jutte autost leitud kassist ja hiirest.

Saatejuht uuris ka seda, et kuna kapoti all läheb ju üsna kuumaks, siis kuidas küülik üldse ellu sai jääda? Mustmaa sõnul oli konkreetsel automudelil koht, mis ei ole mootorile nii lähedal ning seetõttu küülik ellu jäigi. “Kõige tõenäolisem on, et ta kuskilt Elvast peale sai ja sõitis Elvast Tartuni 20 kilomeetrit,” arvas Mustmaa. Seejärel tõigi autoomanik auto esindusse.