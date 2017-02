Kui ma ka muud ei ole, siis konverentsiturist olen ma olnud küll. Kõigepealt sellepärast, et olles aktiivselt tegev teadlane, ei saa ma elada muidu, kui konverentsidel käies. Teadus areneb eeskätt seeläbi, et sama asjaga tegelevad inimesed saavad elavast peast kokku ja arendavad omavahel asjassepuutuvaid jutte ning mõtteid.

On veel üks salapärane nähtus, mille peale Eestis loodetakse – see on konverentsiturism. Sest juhul, kui ühte majja ei saa paigutada ei hokiväljakut ega haiglapalatit ning kui sinna ei ole oodata ei kadunud Michael Jacksonit ega jutlustaja Billy Grahamit, siis loodetakse konverentsiturismi peale. Just sellel ettekäändel on valitsus valmis viskama 40 miljonit Tallinna linnahalli. Selle asemel, et lahendada asi osavalt, arukalt ja ilusalt buldooseri abil. Muud tööriista linnahall Tallinnas ei vaja.

Ning teine põhjus – ebatõsisem – on see, et kui sa oled teatavas mõttes tegelane (näiteks poliitik, Cosmo tüdruk, Mart Juur või mees, kes tahab naist jne), siis kutsutakse sind aeg-ajalt ikka olengutele, mida nimetatakse konverentsideks. Ning sind ennast ja inimesi, kellega sa koos oled või kokku sõidad – nimetatakse konverentsituristideks.

Kui nüüd rääkida aga sellest, et konverentsiturism võiks olla kasumlik äri, mille algatusse võiks kulutada väga palju raha, siis tuleks arvestada järgmist. Kusjuures me jätame kõrvale One Directioni kontserdiks nimetatud massipsühhootilise ürituse Stockholmi staadionil, mis ei unune!

Näitena meenutan üht äärmiselt tavalist väga kõrgel tasemel, aga logistiliselt tüüpilist ja klassikalist konverentsi: semiootika ja visuaalkommunikatsioon, november 2011 Küprosel. Osalejaid ca 400 inimest – suurema arvu puhul kaotanuks konverents oma mõtte. Mööda poode eriti ei käidud – neid inimesi see ei huvita.

Alkoholi tarbitakse õhtuti küll (see soosib kreatiivset mõtlemist), aga see ei tekita hiiglaslikku käivet. Alati leidub umbes 50 inimest, keda huvitavad vaatamisväärsused ja kümmekond suurepalgalist korüfeed, kes tulevad konverentsile selleks, et veeta segamatult aega oma sekretäri või nooremlaborandiga. Nobeli laureaat, DNA ehk nn kaksikspiraali üks avastajaid David Watson on kirjutanud, et teadusringkondades ringleb üllatavalt palju ilusaid tüdrukuid.

Isegi kui jutt on mõne ala maailmakongressist (kirurgid, filmikriitikud, ufoloogid, tikutopside kogujad vms), on plenaaristungeid paari tuhande inimesega saalis vaid kaks tükki – üks alguses ja teine lõpus. See tähendab, et miskit erilist ega suurt ruumi pole tarvis: paar seda laadi kohtumist saab teha Saku suurhallis või Nordea saalis ilma pingutamata.

ELi eesistumise tippkohtumised, nagu ka NATO välisministrite nõupidamine aastal 2010, mis on olemuselt n-ö konverentside kuningad oma tähtsuselt, logistikalt, turvameetmetelt tehakse vajadusel ära ka lihtsalt telkides, nagu oli NATO tippnõupidamisel Varssavis.

Selleks, et konverentsiasjandus kusagil käimas oleks, on vaja üht kahest asjaolust. Kas seda, et konverentsi ümber on vajalik teaduslik või intellektuaalne aura (näiteks kas Tartu või Davos) või hea kliima ning konfidentsiaalsus (Tallinn ei taga kumbagi). Asjaolu, et kusagil on lihtsalt suur saal (mida ei vaja ei analüütikud ega teadlased ning kus ei saa teha ka head muusikat), ei ole asi, mis kedagi tõmbaks.

Kuidas jõuda Eestisse?

On olemas siiski üks lisafaktor, mida mis tahes konverentsikeskus kui majakolakas eales ei korva: odavad ja kvaliteetsed võõrastemajad ja sujuvad ühendused. Normaalne keskpärane teadlane, kes moodustab konverentside rõhuva enamuse, elab nigelast palgast ja hõredatest grantidest, mis hotellisviite ei võimalda, ja ajalises graafikus, mis oleneb ülikooli tunniplaanist. Tavaline dotsent on valmis ööbima ja erialajuttu ajama pigem Bahama Nassaus (kus hotell jääb allapoole Aegviidu raudteejaama taset enne remonti) kui Tartus, kuhu ei saa Oxfordist või isegi Kalugast vähema kui kolmveerand-päevaga (ja sedagi tänu Air Balticule). Selles mõttes on meie potentsiaalse konverentsiturismi keskpunkt Riia. Tehku me siia või kümme linnahalli sadade lendavate draakonitega – keda see huvitab!

Eestis on olnud ja saab olema tähtsaid konverentse – alates kuulsatest semiootika suvekoolidest Käärikul (mistõttu teab kogu maailm Juri Lotmani rajatud Tartu koolkonda), maailmas tuntust saanud ajakirjandusteoreetilistest konverentsidest reportaaži olemusest (SEMPOREd, mida juhtisid Rein Karemäe ja Ivar Trikkel), ÜRO põlevkivi sümpoosion (üks Eesti kõigi aegade suurimaid konverentse, 1968), tänast Eest konverentsimaastikku ei ole ÄP konverentsideta ja Tuulelohe Lennuta (kümneid teisi ei jõua nimetada, sorry). Aga mitte ükski ei saanud algust sellest, et oli olemas maja või meelelahutushuplaa sinna juurde.

Konverentsid, s.t inimeste vaimne kooskäimine ei saa olla teiste inimeste äri juba sellepärast, et konverentsidel käijad ei ole materiaalsete asjade tarbijad. Kui ehk muuseumid, raamatukogud ja arhiivid välja arvata.