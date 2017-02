Kanal 2 toob kevadel ekraanile maailmas ülipopulaarse telesaate "Väikesed hiiglased", mille kangelased on kõigest 4 kuni 12aastased lapsed. Uude saatesse otsitakse just hetkel toredaid ja andekaid Eesti lapsi! Kas tead mõnda last, kellest võiks saada Eesti televaatajate uus lemmik?

Kõikjal Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Aasias teletoppe vallutanud teleshow "Väikesed hiiglased" jõuab sel kevadel esimest korda ka Eesti tele-ekraanile.

Uute teletähtede otsingud on hetkel käimas, sest väikestest talentidest saab teada anda kuni 15. veebruarini. Uude telesaatesse on oodatud kandideerima kõik 4-12aastased Eesti lapsed, kes paistavad silma laulu- ja tantsuoskuse, aga ka niisama laheda iseloomu poolest. See on võimalus laval särada ka neil, kel varasem esinemiskogemus puudub, sest kõige olulisem on osalejate julgus, särasilmsus ja soov esineda.