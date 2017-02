Ufoloogid valmistuvad tähistama Roswelli juhtumi 70. aastapäeva. "Tulnukad on inimestega ühendust võtnud, kuid valitsused on tõde varjanud," väitis oma elu viimastel aastatel mitu korda USA astronaut doktor Edgar Mitchell, kes suri mullu veebruaris. Ta kinnitas ka, et 8. juulil 1947. aastal kukkus New Mexico osariigis Roswellis tõepoolest alla tulnukate lennuvahend koos nelja olendiga. TULNUKAD: Nii kujutatakse kosmosetulnukaid Roswelli muuseumis. (Vida Press) Ameerika Ühendriikides New Mexico osariigis paiknev Roswelli lennuväebaas saatis 8. juulil 1947 välja teate, milles kinnitati, et linna lähedalt on leitud allakukkunud taldrikukujulise ufo vrakk.

Juba samal õhtul lükati see teade aga ümber ning kinnitati, et tegelikult leiti ilmavaatlusõhupalli riismed ja esialgne informatsioon tundmatu lendava objekti kohta on väär.

Juhtum unustati 30 aastaks, kuni ufoloog Stanton T. Friedman võttis intervjuu erumajor Jesse Mercelilt, kes osales 1947. aastal Roswelli lähistel leitud rusude äraviimisel. Mercel kinnitas, et sõjavägi valetas tookord ja jutt ilmavaatlusõhupallist pidi varjama ufo leidmist. Pärast intervjuud Merceliga sai Roswelli juhtum enneolematu hoo ja varsti tuli juba teateid, et ufo allakukkumiskohast leiti ka 1,2 meetri pikkuste ja suurte peadega tulnukate laipu, mida lennuväebaasis lahati. Mitchell: kolm olid surnud, neljandat elustati Ka 1971. aastal Kuul käinud astronaut Edgar Mitchell, kes suri 85aastaselt mullu 4. veebruaril, kinnitas mitu korda, et Roswellis kukkus tõepoolest alla tulnukate lennumasin. Tõsi, Mitchell tulnukaid ei näinud ja ta viitas Roswelli juhtumiga tegelenud uurijatele, kelle sõnul leiti lennumasina kapslist neli tulnukat. Neist kolm olid avarii tagajärjel surnud. Neljandat üritati elustada, rääkis Mitchell ja lisas siis, et ta ei tohi sellest rääkida. Mitchell väitis veel, et tema allikate sõnul sarnanevad kosmosetulnukad väikeste inimestega. Neil on väike keha, suur pea ja suured silmad ning vähemalt seni on nad tulnud Maale heade kavatsustega. "Meie tehnoloogiad ei ole kaugeltki nii head, kui nende omad. Kui nad oleks Maale tulnud vaenulikult meelestatuna, siis oleks me kadunud," rääkis Mitchell. Edgar Mitchell selgitas veel, et kosmosetulnukate käikudest Maale kuulis ta siis, kui töötas USA kosmoseagentuuri NASA teenistuses. Tema sõnul kuulutas NASA aga kõik kontaktid tulnukatega salajasteks ja vaikis need maha. NASA ei ole Mitchelli juttu kunagi kinnitanud. Olgu lisatud, et Mitchell lahkus NASA teenistusest 1972. aastal ehk aasta pärast Kuul käiku. Saksa telekanal: see oli natside lennuaparaat Mis Roswelli lähistel ligi 70 aastat tagasi tegelikult juhtus on jäänud saladuseks tänaseni. Saksa uudistekanalis N24 2014. aastal näidatud reportaažis "Ufod Kolmandas Reichis" väideti koguni, et 8. juulil 1947 purunes Roswelli lähistel natside salajane lennuaparaat Die Glocke, mis sarnanes lendava taldrikuga. N24 andmetel ehitati range saladuskatte all neid lennuaparaate SS-kindrali Hans Kammleri juhtimisel 15 eksemplari ja üks neist kukkus 8. juulil 1947 Roswelli lähistel alla. Ufoloogide meelehärmiks valisid ameeriklased mullu 8. novembril presidendiks Donald Trumpi. Tema vastaskandidaat Hillary Clinton oli ju valimiskampaania ajal lubanud, et presidendiks saades avalikustab ta salajased ufo-toimikud. Tähelepanu vääris seegi, et ka Hillary Clintoni valimiskampaania juht John Podesta on samuti suur tulnukate fänn. Temagi on juba aastaid rääkinud vajadusest avalikustada valitsuse saladokumendid, mis puudutavad võimalikke ufo-vaatlusi. Ameerika Ühendriikides spekuleeriti pärast Hillary Clintoni ja John Podesta seisukohavõtte võimalusega, et nad teavad tõepoolest tulnukatest rohkem kui senini on räägitud. Paraku jäi aga Hillary Clinton presidendivalimistel Donald Trumpile alla ja koos sellega kustusid ka ufoloogide lootused. RAHVAS SOOVIB TEADA TÕDE: Washingtonis toimuvad aeg-ajalt meelavaldused, millest osavõtjad soovivad, et valitsus avalikustaks Roswelli juhtumi kohta tõe. (AFP / Scanpix)