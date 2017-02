Põhja-Indias Bihari osariigis on alates 1995. aastast registreeritud tuhandeid müstilisi surmajuhtumeid, kus täiesti terved lapsed on ootamatult kukkunud krampides kokku ja kaotanud teadvuse. Umbes pooled kannatanutest surid. Meditsiiniajakirja The Lancet andmetel jõudsid arstid järeldusele, et laste surma põhjustas litši ehk Hiina ploomi söömine.

Ohvrid pärinesid peamiselt vaestest peredest. Nad sõid puudelt mahakukkunud litšimarju. Need aga sisaldavad toksiini, mis takistavad inimkehas glükoosi produtseerimist.

Kannatanud lastel oli veresuhkru tase niigi madal, sest nad ei olnud piisavalt toitu söönud. Tühja kõhuga litšimarjade söömine tõi kaasa glükoositaseme kiire languse ja koos sellega teadvusekaotuse.