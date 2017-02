Muusik Jaagup Kreem otsib pingsalt üht teatud valget mappi, mille vahel on hulk Terminaatori fotosid bändi algaegadest alates. Muusik usub, et laenas fotod kellelegi ja ilmselt viimase aasta jooksul.

"Kellele olen laenanud, ei mäleta. Kas telekanalile, ajakirjanikule või raamatutoimetajale. Olen hästi hoidnud neid," rääkis Jaagup Kreem Õhtuleht.ee-le, kahjutunne hääles. Ta tunnistab nördimusega, et ise on süüdi, et fotosid ei digitaliseerinud.

Fotod Terminaatori tegevusaegadest on alates 1980. aastate keskpaigast ning nende seas on ka bändi esimese koosseisu foto, rääkis Kreem.