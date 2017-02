Alkoholitootjad väidavad, et tulu oleks laekunud veelgi enam, kui ostjad poleks läinud Läti piiripoodidesse.

Alkoholiaktsiisist laekus Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetele 2016. aastal tulu oodatust kolme miljoni euro võrra rohkem. Kuigi salaalkoholi kogus turul ei ole langenud, on eestimaalaste üldine alkoholitarbimine vähenenud. MTA andmete järgi jäi kardetud suur Läti alkoralli tagasihoidlikuks. Korraks Lätti ja siis tagasi sõitvate autode hulk kasvas eelmisel aastal nende andmetel vaid kahe protsendi võrra.

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuht Triin Kutberg jääb skeptiliseks. „Alkoholitootjate ja maaletoojate liit on 2016. aastal korduvalt tähelepanu juhtinud piirikaubanduse kasvavale osatähtsusele alkoholiturust. Eelmisel aastal hindasime, et piirikaubanduse mõjul jääb laekumata ca 15 miljonit eurot maksutulu,” väidab Kutberg. „Piirikaubanduse vallas omab meie liit head ülevaadet Läti piiripoodidesse liikmete poolt turustatud kogustest ning müügiaruanded ilmestavad, et juba ainuüksi mõne liikme kogustelt arvestatud maksutulu, mida oleks riik teeninud, kui Eesti tarbija oleks selle koguse ostnud Eestist, ületab MTA poolt hinnatud 3 miljonit eurot.”