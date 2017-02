Praegu veel neljane, kuid aprillis viieaastaseks saav August jõudis oma koju 2012. aasta suvel, kui tuttavad Silverile ja tema naisele kassi pakkusid. Kuna paaril sel hetkel veel endal lapsi ei olnud, tundus kassivõtmise mõte tore, sest koer oleks korteri jaoks liiga suur olnud. Laste sündides arvasid paljud tuttavad , et nüüd peab Silver kassist loobuma. „Meil sellist plaani ei olnud,“ sõnad Silver. „August tajus kohe algusest peale, et väiksemaid peab hoidma ja edaspidi, kui lapsed suuremaks kasvasid oli neil omavahel väga tore mängida,“ jutustab Silver, et lapsed ja kass said omavahel suurepärast läbi.

Tavaliselt kassidele väntsutamine ja paitamine väga ei meeldi ja eriti siis, kui seda teevad väikesed käed. Augustile väga meeldib lastega mängida ja lasta neil ennast silitada. „Ta saab aru, kui väike laps talle pai tehes ei tee täpselt nii nagu talle meeldiks, aga minule on jäänud mulje, et ta on lastele just nagu õpetaja või vanema venna rollis – ohverdades ennast, et teised õpiksid loomadega arvestama,“ kirjeldab Silver Augusti läbisaamist lastega, lisades, et eks ta (August – toim) ikka ehmub ja läheb ohutusse kaugusesse, kui mitu liialt entusiastlikku last valjult talle läheneb.

Tavaliselt on August kodust ära olnud mitte rohkem kui paar-kolm päeva, ükskord oli ka nädal, aga peremehe sõnul on kiisu alati tagasi koju tulnud.

„Alguses üks õhtu ta ei tulnud koju. Järgmine päev siis toredad naabrid kõrvalt majast ütlesid, et August oli öö nende pool veetnud. Teinekord oli ühe vanema daami juures teises naabermajas käinud,“ kirjeldab mees kassi seikluste algust. Siis hakkasid Augusti pildid ilmuma Kalamaja Facebooki-gruppi teadetega, et on nähtud hulkuvat kassi.

„Kuna enamus pilte oli tehtud Augusti maja ees, siis mõtlesime, et lihtsam on teha talle oma leht Facebookis, kuhu kirjutame kohe omanike kontaktandmed ja Augusti aadressi,“ on põhjus miks kass omale lausa isikliku fännilehe sai. Samuti, et kui ta lähebki kellelegi külla, siis piima palun talle mitte pakkuda,“ lisab mees.

Kass August oma maja ees (Erakogu)

Ka nüüd kui loomake kaduma läks, oli just seesama Facebooki leht esimene kanal, kust Augusti sõpradele teada anti, et kass kadunud on. „Kuna ta on tugevalt inimestele hinge läinud, siis on tulnud abi otsimisel just tema sõpradelt Facebookis,“