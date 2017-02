Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed kinnitab, et kantselei seisukoht ei ole 2006. aastal tõstatatud sinimustvalge rätiku kujunduse asjus muutunud, kuid praegu on olukord teine. "Toonase rätiku kujundus oli äravahetamiseni sarnane Eesti lipu kujutisega ning selliselt ei olnud rätiku kujundus kooskõlas Eesti lipu kasutamise korra ja hea tavaga," sõnab ta.

Selveri kauplustes on müügil sinimustvalged rätikud, millel kujutatu on äraütlemata sarnane riigisümboolikaga. Ligikaudu tosin aastat tagasi pahandas selline kujundus riigikantseleid - kas ajalugu kordab ennast või püsib tänavune saunalina hea tava raamides?

"Edastatud pildil on näha, et mustal froteerätikul on kolm kuldset lõvi ning lõvide kohal on sinimustvalges värvikombinatsioonis triip. Kolm kuldset lõvi mustal väljal ei ole Eesti riigivapp," toonitab Uiboaed ja lisab, et sinise, musta ja valge värvi kombinatsiooni kasutamise õigus on kõigil.

Mida siis ei tohi kasutada? "Eesti lipp on sinise, musta ja valgega võrdselt jaotatud väli, mille laiuse ja pikkuse vahekord on 7:11. Riigivapil on kuldsel kilbil kolm sinist sammuvat lõvi. Riigivapi kasutamise õigus on vaid riigiasutustel või riigivõimu teostaval isikul," ütleb ta. Kõnealune rätik on valmistatud Portugalis, vastavalt ühe kodumaise ettevõtte juhtnööridele.

Kummaliseks teeb olukorra tõsiasi, et ka 2006. aastal palju meediakära ja poleemikat valmistanud sinimustvalge saunalina oli, sarnaselt praegusele, ainult Selveri kauplustes müügil. Tõsi küll, toona ei vorpinud rätikuid portugaallased vaid kodumaine tekstiilivabrik Kreenholm. Huvitav nüanss on veel, et rätiku tellinud ettevõtte kodulehel on kirjas, et mitmed nende töötajad on endised Kreeholmi palgalised.

Saunalina 2006. aastal. (Erakogu)

Selveris müüdava rätiku välimus on sama, mis 2006. aastal, kui välja arvata väike erinevus kuldsete lõvide paigutuses. Toona olid kuldsed lõvid sinimustvalgega vertikaalselt, hetkel müüdaval linal on need sinimustvalges värvikombinatsioonis triibuga horisontaalselt. Praegu müüakse rätikut nimega "froteerätik Eesti", ligikaudu tosin aastat tagasi aga kandis sarnane toode nime "Eesti lipp". 2006. aastal maksis rätik eurodesse ümber arvutatuna 4 eurot ja 78 senti, täna peab sarnase saunalina soetamiseks kukrut kergendama 9 euro ning 99 sendi võrra.