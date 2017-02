Kui kusagil toimub avarii ja roolis oli naine, siis eeldatakse alati, et ju oligi süüdi just naisjuht.

Eelarvamustega on alati see, et pärast võid väga piinlikku olukorda sattuda...

Videol on näha, kuidas mehed autosalongi sõidukit valima tulevad. Kena kaunitar paneb nii mõnegi mehe tundma end alfa-isasena, kes autodest teab kõike.

Seda aga seniks, kuni proovisõidul õbluke näitsik oma tõelised teadmised ja oskused roolis käiku laseb...