On ütlus, et alguses ei saa vedama, pärast pidama. Tea, kas see kehtib ka kohtuprotsessi kohta, mis puudutab endiseid reformierakondlasi Valter Malmi ja Roland Põtra ning kõrget PRIA ametnikku Tiina Tõnissood.

Valgast pärit triot süüdistatakse selles, et nad põhjustasid ettevõtetele ja riigile üle miljoni euro kahju. Esimene kohtuistung pidi toimuma juba mõni aeg tagasi, ent lükkus edasi, kuna Valter ja Roland olid haiged. Esimene istung määrati tänaseks ning järgmine homseks. Siiski kulub veel aega. "Täna sisulist arutamist ei toimunud kuna ühel süüdistataval ei olnud kaitsjat ning kaks süüdistatavat ei ilmunud kohtusse (neist ühel oli selle kohta ka tõend, teine jättis lihtsalt tulemata)," sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri kõneisik Kaarel Kallas. "Hetkel on selles asjas vaheaeg kuni 9. veebruarini, kuna üks süüdistatavatest otsib endale uut kaitsjat."

Süüdistuse põhjal kulutasid ja omastasid Roland ja Valter aastail 2008–2012 enda juhitud ettevõtte vara kogusummas 841 000 eurot. Nimelt võtsid nad ettevõttele põhjendamatuid kohustusi ja eelistasid oma huve teiste võlausaldajate huvidele ning põhjustasid sellega ettevõtte maksevõime olulise vähenemise ja maksejõuetuse. Kriminaalasja eeluurimisel kogutud andmeil kasutasid Roland ja Valter ettevõttest raha väljakandmiseks erinevaid skeeme. Näiteks esitas ettevõte pangale laenuraha väljamaksmiseks dokumente tööde kohta, mida tegelikult ei teostatud ning osa saadud laenurahast kanti hoopis Rolandi ja Valteri isiklikele kontodele.

Ühtlasi süüdistatakse Rolandit ja Valterit selles, et nad jätsid maksuhaldurile esitatud tuludeklaratsioonides kajastamata kinnistute müügilt saadud tulu, mille tulemusel jäi riigile laekumata kokku 424 000 eurot tulumaksu. Rolandit ja Tiinat süüdistatakse ka rahapesus, sest nad korraldasid ettevõttest välja viidud rahaga mitmeid tehinguid, mille eesmärk oli uurimisandmeil raha kriminaalse päritolu varjamine. Samuti on Tiinale esitatud süüdistus soodustuskelmuses, mis seisnes selles, et ta taotles aastail 2009–2011 oma firmale PRIA-lt pettuse teel ligi 63 000 eurot investeeringutoetusi. Sellest summast maksis PRIA välja 34 000 eurot.