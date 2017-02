Riigikontrolöri Allar Karise sõnul kulub omavalitsustel tühjade korterit ülalpidamisele 1 miljon eurot aastas; kuna omavalitsustel on õigus oma kinnisvarast loobuda, võib see kulu langeda riigi õlule.

Paar päeva tagasi andis Kohtla-Järve volikogu otsustas kehvas seisus korteritest, kus ei soovi keegi elada ja mida keegi ei taha ka osta, asjaõigusseaduse alusel riigi kasuks lihtsalt loobuda, ütles Karis riigikontrolli kodulehe vahendusel.

"Seadus ütleb, et kinnisasja omanik võib kinnisomandist loobuda ja riigi nõusolek ei ole selleks vajalik. Just sellele sättele tugineski Kohtla-Järve linn, kes sel viisil tegi meile kõigile "kingituse" – 31 tühja munitsipaalkorterit, mille ülalpidamiskulud on aastas üle 45 000 euro," märkis Karis.

Kui kõik kohalikud omavalitsused, millel on kasutuseta seisvaid kortereid, järgiksid Kohtla-Järve eeskuju, võiksid Karise hinnangul riigi ehk maksumaksja kulud selliste korterite ülalpidamisel küündida aastas üle 1 miljoni euro.

Riigikontroll uuris 2016. aastal kohalike omavalitsuste hoonete olukorda, muu hulgas ka seda, kui palju on omavalitsustel üksikuid kortereid. Selgus, et omavalitsuste valduses oli 2015. aasta lõpul 8734 üksikut korterit, neist enim 1300 korterit Narva, 613 korterit Tallinna ja 567 korterit Tartu linnas.

Keskmiseks omavalitsuse valduses oleva korteri netopinnaks on 47 ruutmeetrit.

1256 korterit ehk 14 protsenti nendest korteritest oli 2015. aastal seisnud kasutuseta. Enim oli kasutuseta kortereid Kiviõli ja Kohtla-Järve linnas, vastavalt 220 ja 199 korterit.

Riigikontrolli ülevaade omavalitsuste hoonestatud kinnisvarast ja selle haldamisest näitas, et 2015. aasta lõpu seisuga oli omavalitsuste ja nende ühingute valduses kokku 5386 põhivara arvestuses kajastatud hoonet, mille suletud netopind oli kokku 5,6 miljonit ruutmeetrit, mida on 3,4 miljonit ruutmeetrit rohkem kui riigiasutuste valduses olevat pinda.

Arvestades keskmist kulu ruutmeetri kohta, oli omavalitsuste hoonete majandamiskulud 2015. aastal ligikaudu 90 miljonit eurot. Veidi rohkem kui kümnendiku hoonete seisukord oli kas halb või väga halb ja omavalitsused sooviksid osa hooneid lammutada, milleks neil raha napib.

Allikas: BNS