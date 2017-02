Jaanuaris said kummalisel kombel enim tähelepanu kallimad ja eksklusiivsemad pinnad. Ilmselt oli 2016. aasta hea majandusaasta ja paljude jaoks terendavad prisked dividendid, millega elamistingimusi parandada või siis köitsid uudistajaid lihtsalt ilusad interjöörid.

Maja, Muhu saar, 475 000 EUR

Aastaringsks elamiseks sobilik merevaate ja kõikide mugavustega rookatusega stiilne maja. Lisaks rookatusega ait kus suve magamistuba ja peoruum, kandvate viinapuudega inglise stiilis kasvuhoone, ürdiaed, õhksoojuspumbaga köetav bassein, terrass ja merevaatega kümblustünn, kuur ja söe- ning gaasigrilli alus.

http://www.city24.ee/et/kinnisvara/8512860

Korter, Tallinn, Kalamaja, 398 700 EUR

Tõeline Kalamaja pärl kus ajalooline algupära seguneb moodsa luksusega.

Maja on renoveeritud muinsuskaitsemälestis, kus on täielikult vahetatud vee-, kanali-ja elektrisüsteemid, uued originaalidele vastavad puitaknad ja fasaadilaudis ning uus katus.

http://www.city24.ee/et/kinnisvara/5857526

Korter, Tallinn, kesklinn, 120 000 EUR

Soe ja valgusküllane kodu. Maja on ehitatud 1953. aastal, arhitektiks I. Laasi. Osaliselt kesklinna tuiksoonel, samas vaikse Uue-Maailma asumi vahetus läheduses, on korter sobilik nii rahu-vaikust hindavale pereinimesele, kui ka kiire elutempoga inimestele. http://www.city24.ee/et/kinnisvara/3549159

Maja, Tallinn, Nõmme, 449 000 EUR

Eramu projekteerimisel ja ehitamisel oli eesmärk saavutada kompaktne ja valgusküllane ning energiasäästlik hoone, mis on lihtne nii vormilt kui plaanilahenduselt, kuid stiilse arhitektuurilise lahendusega.

http://www.city24.ee/et/kinnisvara/3383625

Maja, Harjumaa, 348 000 EUR

Avara planeeringuga, valgusküllane uuem eramu Muuga külas.

Ruumiplaneering on väga läbimõeldud ja praktiline, sisekujunduses on kasutatud kirkaid värvitoone ja uhkeid valgusteid, mis üheskoos loovad luksusliku terviku.

Eramu on ehitanud kogemustega ehitusettevõtja oma perele. http://www.city24.ee/et/kinnisvara/7486236