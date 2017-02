Eesti Laul 2017 poolfinaalide saatejuhid on sel aastal Marko Reikop ja Elina Netšajeva. Poolfinaalid toimuvad 11. ja 18. veebruaril algusega kell 21.35.

"Eesti Laul on suurepärane üritus, millest osavõtmine on mul mitmeid kordi pähe tulnud, kuid ma ei osanud ette kujutada, et satun sellesse projekti saatejuhina," kommenteerib lauljatar Elina Netšajeva. "Olen tänulik, et mul tekkis võimalus proovida ennast uues ja põnevas rollis. Mul on väga suur rõõm töötada vahva kollektiiviga ning jagada lava oma ala profi Marko Reikopiga. Ootan poolfinaale suure põnevusega!"

"Ma ootan Elinaga koos saatejuhtimist väga. Viimati kohtusime temaga "Klassikatähtede" saates hoopis teises olukorras. Elina on energiline, heatujuline, ilus ja andekas ning temaga koos tööd teha on väga hea," kiidab Marko Reikop Elinat.

Eesti Laul 2017 poolfinaalide saated on eetris 11. ja 18. veebruaril algusega kell 21.35 ETVs.