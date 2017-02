Takatšenko tüdruksõber Maria kutsus kohe kiirabi, kuid selle saabudes oli mees juba surnud.

"Mu armastatud mees on surnud," kirjutas Maria seejärel sotsiaalmeedias. Nii mitmedki on just naist juhtunus süüdistanud. Usutakse, et nende vahel võis puhkeda tüli.