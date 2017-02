Täna toimus Metropoli hotellis tulistamine, mille käigus tulistati üht mees jalga. Tulistaja lahkus sündmuskohalt ja on endiselt tabamata, kuid prokuratuuri teatel on kahtlustatavate isikud neile teada.

"Esimene versioon on, et kannatanu ja teo võimalik toimepanija tundsid üksteist ning tegu polnud juhusliku kuriteoga. Olgugi, et meile sai võrdlemisi kiiresti selgeks, et kannatanu ja kahtlustatav tundsid üksteist ning tegu ei olnud juhusliku kuriteoga. Kogutud info põhjal julgen öelda, et kõrvalistele inimestele enam ohtu ei ole," kinnitas Tambre.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask ütles täna pärastlõunal Tallinna kesklinnas ühe kannatanuga tulistamisjuhtumit kommenteerides, et juhtunu asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

"Praegu on alust arvata, et tegu oli inimeste omavahelise arvete klaarimisega, mis viis kakluse ja tulirelva kasutamiseni. Politsei tegeleb dramaatilise tüli põhjuste versioonide kontrollimisega ning politseile on juba teada võimalik kahtlustavate ring, kuid hetkel veel kedagi kinnipeetud ei ole,“ ütles Kask.

"Oleme teinud terve pärastlõuna tööd võimalike kahtlustatavate tabamiseks. Sündmuskohal töötasid kriminalistid ning üle on kuulatud mitmed tunnistajad. Piirkondade kontrollimiseks kaasati suured jõud ja hetkel saame öelda, et võimalike kahtlustatavate ringi ning sündmusega seotud inimeste ring on välja selgitatud ning töötame, et nad tabada. Jätkame info kogumist ja täna öösel kriminaalpolitseinikud ei puhka hetkekski," kinnitas Kask.

Kahtlustatavad isikud liikusid peale vahejuhtumit Roseni tänavalt Narva maantee suunas. Võimalik tulistaja on umbes 50 aastane kiilaspäine mees, kellel olid jalas hallid püksid, musta värvi jope ning peas tume müts. Temaga koos võisid liikuda pruuni värvi nahktagis ning musta värvi poolmantlis mehed. Hetkel kedagi kahtlustatavana kinni peetud ei ole.

Kohapeal sündmust kommenteerinud politsei välijuht Artur Gelvei rääkis, et politseil ei ole alust arvata, et hotellis tulistanud ja sündmuskohalt lahkunud isik on ühiskonnale ohtlik. "Politsei praegu kammib linna läbi ja isiku tabamiseks on kaasatud suured politseijõud," lisas Gelvei. Seda, kas eelnevalt toimus hotellis isikute vahel sõnelus või tüli, pole praegustel andmetel teada. "Seda ei saa hetkel avaldada," sõnas Gelvei.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Veiko Randlaine sõnul töötavad korrakaitsjad hetkel selle nimel, et kahtlustatavad kiiresti tabada. "Hetkel teadaolevalt võib kahtlustatavaid olla kolm ning praegu ei ole alust arvata, et ümberkaudsed inimesed on ohus. Palume kõigil, kes nimetatud piirkonnas midagi kahtlast märkavad, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112,“ ütles Randlaine.

"Hetkel arvame, et kahtlusalused ning kannatanu võisid üksteist tunda. Praegu ei ole alust arvata, et juhtunuga seoses oleks kõrvalised inimesed ohus,“ ütles Randlaine.