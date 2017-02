"Paar päeva tagasi demostreeris Kohta-Järve volikogu, kuidas on võimalik (täiesti seaduslikult) saada n-ö enda õuelt ära probleem munitsipaaomanis olevate kehvas seisus korteritega, kus ei soovi keegi elada ja mida keegi ei taha ka osta, aga mida tuleb sellest hoolimata ülel pidada. Asi on väga lihtne - tuleb nendest korteritest asjaõigusseaduse alusel riigi kasuks lihtsalt loobuda," selgitab Karis blogis, kuidas omavalitsuse kinnisvarast vabanetakse. Kõik on seaduslik, sest seadus ütleb, et kinnisasja omanik võib kinnisomandist loobuda ja riigi nõusolek ei ole selleks vajalik.

"Riigile sel moel sülle langev kinnisvara oli jutuks juba eelmise aasta novembris, kui Riigikogule aastaraportit tutvustasin. Parlamendi liige Olga Ivanova viitas oma küsimuses, et näiteks Ida-Virumaal on kasvav hulk neid, kellel on kas liiga kulukas maksta kommunaalkulusid, kinnisvarale pole ostjat, on tekkinud võlg vms, ja lihtsaim tee on loovutada see kinnisvara riigile. Küsimusele, mis on riigil plaanis nende korteritega ette võtta, vastasin toona, et sel moel riigile kinnisvara üle andes jääb probleem ikka üles: vara liigub lihtsalt eraisiku või omavalitsuse käest riigi kätte, aga hoonega pole ikka midagi peale hakata," selgitab riigikontrolör loo tausta.