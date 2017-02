Põhja-Carolina õpetaja tervitab igat oma õpilast erilise ja personaalse tervitusega.

"Esiti oli üks või kaks õpilast, kuid siis see levis. Ma nägin, et kui palju see neile tähendas," selgitab inglise keele õpetaja Barry White Jr. ABC News`ile.

Nagu videolt näha, siis moodustavad asjast huvitatud õpilased klassi ette suisa järjekorra, et hommikul õpetajat tervitada.

Õpetaja kiidab, et selline lähenemine loob suurepärase energia algavaks tunniks.

Äkki peaks ka Eestis mõni õpetaja siit ideid ammutama...