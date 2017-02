Kümnete aastate jooksul on ühes Venemaa lahes alkoholipudelite kildudest saanud omapärased mosaiigid.

Venemaa Ussuuri laht oli kunagi prügimäeks tohututele klaaspudelite massidele ja kohaliku portselanitehase jääkidele. Sinna on visatud tonnide kaupa veini-, õlle- ja viinapudeleid. Vaikse ookeani lained on aga klaasrämpsus vorminud ja lihvinud kaunites värvides looduse kunstiteosed. Kohalikud kutsuvad lahte Klaasrannaks.

Varem olid teravad klaasi- ja portselanikillud potentsiaalsetele külastajatele ohtlikud, aga aastatepikkune kulumine on lõikavad servad ümaramaks muutnud ja nüüd on laht turistide seas populaarne sihtkoht. Külastamise eest peab küll sümboolse tasu välja käima, sest riik on paiga looduskaitse alla pannud. Eriti kaunis on klaasikildude meri talvel lumesäras.

