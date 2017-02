Erinevate tunnistajate sõnul käis jõhkra veretöö toimepanija vähemalt kahel korral Quebeci mošees küsimusi esitamas ja ringi vaatamas.

Alexandre Bissonnette, keda süüdistatakse pühapäeval Quebeci islami kultuurikeskuses kuue inimese tapmises ja 19 inimese vigastamises, käis pealtnägijate sõnul enne kohal mošeed uurimas.

Reuters kirjutab, et 27-aastane tudeng, kes veretöö toime pani, oli enne rünnakut kahel korral mošees käinud. Kogukonna liige Lhoussine El Manoug kirjeldas, kuidas ründaja oli talle öelnud: "Armastan Allahit. Olen temast pilte näinud." Selle peale arvas El Manoug, et tegu võib olla algaja või harimatu islamihuvilisega (Allahi kujutamine piltidel on islamis keelatud - toim).

Seejärel palus võõras raha, et Montreali sõita. El Manoug vastas, et sellist raha tal pole ning ehk oleks parem vestlust väljas jätkata. See kõnelus toimus kolm päeva enne tulistamist. Midagi sellist, mis äratanuks kahtlust, et vestluskaaslane võib olla vaenulik või vägivaldne, El Manoug ei märganud. Mees ise pääses pühapäeval napilt, sest väljus mošeest vaid minutid enne tulistamise algust.

Kanada uudisteagentuuri Pressfromi teatel oli teisigi tunnistajaid, kes olid tulistajaga kokku sattunud ning arvatakse, et ta käis kohapeal n-ö maad uurimas vähemalt kahel korral. Bissonnette oli väidetavalt küsinud ka selle kohta, millal on hoones palju rahvast.