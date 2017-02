USA president Donald Trump pidas eile Austraalia peaministri Malcolm Turnbulliga telefonikõne, mis oli pehmelt öeldes emotsionaalne.

Vestluse arenedes hakanud Trump Turnbulli peale karjuma, kõne lõppenud aga sellega, et Ameerika esimene mees visanud toru üldse hargile, teab Washington Post. Teemaks oli meestel riikidevaheline pagulaste ümbersuunamine.

Donald Trump (Reuters)

Kõne pidi kestma ligi tunni, kuid Trump katkestas selle Süüria teema jutuks tulles 25. minutil, vahendab meedia.

Turnbull on seni eitanud, et kõne "käest läks" - see lõppenud igati korrektselt. Samas ei eita ta, et oli vesteldes otsekohene olnud.

Sky News Australia allikate sõnul pidavat Turnbull Trumpi aga "kiusajaks". Et kiusajaga toime tulla, peab vastama samaga, olevat peaminister seisukohal.