Viimatisel USA presidendirallil osalenud Hillary Clinton on kirjutamas oma läbielatust raamatut.

Kirjastuse Simon & Schuster kinnitusel peaks raamat, millele pole veel pealkirja, ilmuma käesoleva aasta 26. septembril, vahendab BBC.

Kirjastaja sõnul räägib Clinton esseedest koosnevas väljaandes "lugusid oma elust".

Presidendikandidaat toob raamatus ära ka tsitaadid, mille järgi ta enda sõnul elab. "Need tsitaadid on aidanud mind rõõmustada heade aegade üle, naerda absurdsete aegade üle ning need on õpetanud seda, kuidas hinnata kõike, mida elul pakkuda on."