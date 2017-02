Huvitav, kas hinnatõusu taga on kütuseaktsiis või lihtsalt konkurents, aga möödunud nädalaga võrreldes on olukord kütuseturul oluliselt muutunud. Vaata, millised on hinnad juhtivates tanklakettides täna!

"Kütuse hinda tanklas mõjutavad kolm komponenti: kütuse sisseostuhind, dollari kurss euro suhtes ja kohalik konkurents. Sel nädalal on oluliseks mõjutajaks ka aktsiisitõus," selgitab Neste Turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

"Kõik kütused, mida alates 1. veebruarist Neste terminalist välja veetakse, on juba uue aktsiisimääraga. Kuna tanklates on ka mõningane varu, siis uue aktsiisimääraga kütus ei jõua kõikidesse meie tanklatesse korraga. Küll aga on uue aktsiisimääraga kütust juba veetud paljudesse kiire läbimüügiga tanklatesse. See on ka põhjus, miks Neste jaamades hinnad täna tõusid," sõnab Sülluste.

Eile tõusis diislikütuse ja bensiini aktsiis 10 protsenti.