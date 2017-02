USA esimene leedi, Melania Trump (46) võibki jääda New Yorki ning mitte kolida Washingtonis asuvasse Valgesse Majja.

Kuigi novembris teatas Ameerika esipaar, et Melainia jääb Valgest Majast eemale kuniks nende 10aastane poeg Barron kooliaastaga ühele poole saab, vahendab US Today. Nüüd on perekonnast meediasse lekkinud aga info, et seda ei pruugi juhtuda.

Melania ja Barron (Reuters / Scanpix)

"Nad teevad nii, nagu on parim Barronile," vahendab väljaanne allikat, kelle sõnul otsustavad Trumpid Melania võimaliku kolimise alles kooliaasta lõpus.

USA esipaar (Reuters / Scanpix)

321 kilomeetrit vahemaad Melania Donaldi vahel ei näi meest aga sugugi morjendavat. Kui ABC mehelt jaanuari lõpus küsis, kas ta end nii suures majas end üksikuna ei tunne, vastas president: "Ei, sest ma töötan kaua. Ja see on OK". Pealegi külastavat abikaasa ja poeg teda nädalavahetustel.

Teadaolevalt on Melania Valges Majas praeguseks ööbinud vaid kaks ööd.