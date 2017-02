Venemaa sajandeid vana taktika on läbirääkimistel tüli üles kiskuda, vastast hirmutada ja teda närvi ajada.

"Nemad on peremehed ja teised tulevad paluma. See on traditsioon, mille Vene diplomaatia on pärinud nii Bütsantsist kui ka mongolitelt-tatarlastelt," iseloomustab pikaajalise diplomaatilise töö kogemusega Mart Helme Tartu rahu päeval vene läbirääkimiskunsti eripära.

Venemaal suursaadikuna ametis olnud ja muu hulgas ka okupatsioonivägede Eestist väljaviimise läbirääkimistel osalenud Mart Helme tõdeb Tartu rahulepingu 97. aastapäeva puhul peetud loengus, et Venemaa on partner, kellele kompromiss tähendab seda, et vastaspool on nõus mingi maasiilu või vabaduse ära andma.

EAKAS PUBLIKUM:Mart Helme nentis avaliku loengu eel, et ta oodanuks kuulama ka üliõpilasi ja nooremat rahvast. (Aldo Luud)

Venemaa nõudis Peipsit sisejärveks