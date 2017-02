Shakira ajas katoliku kooli nunnasid oma kõhutantsuga marru juba nelja-aastasena. See otsekui purskus tema seest – keegi polnud talle seda õpetanud. Täna väidab 40. sünnipäeva tähistav kahe lapse ema: "Tunnen, et ma pole siin maamuna peal üksnes selleks, et lõputult tagumikku hööritada." Samas tõdeb Colombia superstaar, et tunneb end seksikana. Ja see tunne annab talle väge.

NEED PUUSADEI VALETA:Shakira kaubamärgiks on temperamentne kõhutants, mida ta harrastas juba nelja-aastaselt. Isa poolt on lauljanna Liibanoni, ema poolt Hispaania ja Itaalia juurtega. (Vida Press)

Kõigi aegade kuulsaim latiinolauljanna, kelle temperamentsed lavasõud ja videod vaatajad pöördesse ajavad, oskab oma kuulsust ära kasutada. Ta suhtleb maailma mõjukamate riigipeadega, edendab hispaaniakeelsete laste haridust ja võitleb ebavõrdsuse vastu.

Võiks ju piirduda esinemisega, kuid ta tahab enamat. "Tunnen, et see töö pakub mulle rahuldust," rääkis ta ajakirjale Glamour. "Ja nii leian oma eksistentsile mõtte. Muusika on platvorm – vahend, mis aitab mul kasutada oma häält selleks, et kiiret tähelepanu nõudvatest probleemidest rääkida."

Kuid oma iharate videote pärast ei kavatse ta vabandust paluda. "Ma ei pea olema üks või teine. Olen mitmekülgne naine ja inimene nagu kõik naised – ei mingit musta või valget." Shakira möönab, et kasutab oma sensuaalset ja seksikat olekut ära. "See annab tohutult väge ja ei alanda mind mitte kuidagi."