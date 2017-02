Saate „Eesti parim pagar“ kaheksas episood oli pühendatud maailma maitsetele. Võistlustulle on jäänud vaid Terhi, Irma, Anneli, Liilia ja Ain. Küliskohtunikuks on sedapuhku Jan Uuspõld, kellele tuli eksootilisi küpsetisi valmistama lihata – sest mees liha enam ei söö.



Ainile osaks saanud kiitus ajab teised taas marru. Liilia tunneb, et talle on liiga tehtud sellega, et kohtunik Ants viimasel hetkel Aini besee päästis. Tundub, et naiste ühisvimm Aini osas ei näita raugemise märke.



Päeva parimaks saab aga taas Terhi. Tänases saates ülesandeks olnud korvikeste valmistamine on ühele osatäitjale – Annelile tõeline katsumus ja see saab Koselt pärit ettevõtjale saatuslikuks. Annelil tuleb lahkuda saatest vahetult enne poolfinaali.