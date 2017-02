Täna õhtul esitles saate "Su nägu külab tuttavalt" viimane tšempion Kalle Sepp džässiklubis Philly Joe's oma uut lugu "Luban, et homme" ning sellele tehtud muusikavideot.

Mees räägib, et muusikavideo idee lihtsalt tuli. Õnneks olid Kalle ümber ka inimesed, kes ideega kohe kaasa läksid. Video režissöör on kolumbialane. Ideest tänase esitluseni läks videoga aega kuu, kuid võtted tehti ära kahe päevaga. Muide, veini kulus videos ohtralt. Ja mitte joomiseks, vaid näitlejale näkku viskamiseks.

Kalle Sepa muusikavideo ja uue loo "Luban, et homme" esitlus jazziklubis Philly Joe's (Robin Roots)

Kaks kuud tagasi sai Kalle Saku Suurhalli laval kaela näosaate võidulindi. Mees tunnistab, et teda on pärast seda kutsutud kaasa lööma mitmes ägedas projektis. "Inimesed on mind üles leidnud ja ägedaid pakkumisi ikka on. Valdav enamus pakkumisi, on tulnud tänu näosaatele. Kõigi inimeste tagasiside on nii tore."

Oma tulevikuplaanidest Kalle Sepp veel täpsemalt rääkida ei saa, aga suvel lubab ta üles astuda mitmel festivalil ja sügisel plaadi välja anda.

Vaata videost, mida Kalle Õhtulehele veel rääkis.